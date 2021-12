Geplakt van de vrienden van Boulevard: "Knoop’s advocaten meldt het volgende: 'Reeds medio 2020 is door de heer Marco Borsato aan Knoops’ Advocaten NV verzocht om een onderzoek in te stellen naar een aantal insinuaties verband houdend met de aantijging dat hij grensoverschrijdend seksueel gedrag zou hebben vertoond met minderjarige meisjes. Tot dusverre heeft hij geen aanleiding gezien om op deze roddel in het openbaar te reageren. Gelet echter op de aanhoudende beschuldigingen en de toenemende aanvallen via en in de pers op zijn persoonlijke integriteit en reputatie, heeft het kantoor namens de heer Borsato recentelijk het Openbaar Ministerie benaderd met het verzoek om zelfstandig onafhankelijk onderzoek in te stellen naar de bron van de insinuaties met zo nodig daaraan te verbinden strafrechtelijke gevolgen. Het verzochte onderzoek van het OM wordt door de heer Borsato afgewacht. Verdere mededelingen worden op dit moment niet gedaan.'"

Nogal vaag dus. Al weken gingen er vreemde geruchten over Marco Borsato, en nu reageert Marco Borsato met een statement waarin hij zegt dat er al anderhalf jaar vreemde geruchten gaan over Marco Borsato. Maar of er iets van die geruchten klopt (want je kunt het wel 'roddel' noemen, maar daarmee is nog niet gezegd of het waar is of niet), waar ze vandaan komen, en waarom zijn tour en zijn activiteiten bij War Child plotseling zijn stopgezet, dat staat er allemaal niet in dit bericht. Benieuwd wat het OM (het OM ook echt) gaat doen.

