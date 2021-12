THIERRY BAUDET, die vorige week in voor zijn doen zeer relatieve STILTE is gevaccineerd gehuwd met ZIJN DAVIDE, heeft de foto's van de mooiste dag van zijn leven VERKOCHT AAN DE STORY, zoals DE STERREN zo vaak doen. Dat zien we op de voorpagina van de nieuwe STORY, het lifestyle- en onderzoeksjournalistieke magazine van @GUIDO DEN AANTREKKER, onder nieuwe ONTHULLINGEN over MARCO BORSATO. Want daar is ook iets mee AAN DE HAND en het lijkt wel alsof JOHN VAN DEN HEUVEL, die voor het MEDIAHUIS werkt, dat niet in zijn eigen TELEGRAAF mag zetten. Want waarom praat hij anders deze week met de DPG-CONCURRENT en niet met het eigen WEEKBLAD PRIVÉ? Intriges, mensen, INTRIGES!

Update: één intrige opgehelderd. Story-chef Guido laat weten dat zijn blad "nooit betaalt voor zoiets", qua trouwfoto's. Maar goed, daar ging dit topic ook helemaal niet over natuurlijk 👀