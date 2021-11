Terwijl de rest van de samenleving vaccinatie vakantie van de geschiedenis neemt, is de kapitein van het Renaissanceschuitje vandaag met zijn Davide getrouwd. Tenminste, dat is wat ze willen dat je denkt. Wij zouden nooit gaan trouwen, al schieten ze onze ballen eraf. Nooit. Never. Vrijwillig een gif-injectie om je vinger doen? Wie zou zo gek zijn? Luisteren naar een klojo in een toga? Wij doen dat niet! Wij zijn die eenderde van de mensen! Wij doen dat niet! Een op de drie die weigeren om tegen hun geweten, tegen hun gezond verstand, tegen hun waarden in, dingen te doen die onverenigbaar zijn met hun geweten. Nou ja. Thierry wel dus. Of niet. Zeg. Is #ThierryIsGetrouwd al trending?

VIER DE LIEFDE

<3