Omtzigt is vast een noodzakelijk politicus, maar ik vraag me wel eens af of de man wel in staat is tot constructief samenwerken of dat zijn hele act gebaseerd is op het aankaarten van misstanden en stuurman-aan-wal-conclusies achteraf. Waarom denk je dat ze hem in het CDA (functie elders was van het CDA zelf afkomstig, niet D66) niet meer lustten? Ik heb wel een idee: Pieter lijkt me een compromisloze figuur die altijd zijn zin wil doordrammen. Daarom is een partij van hem ook tot mislukken gedoemd. Dan vervalt ook zijn raison d'etre, zoals de Engelsen dat zo mooi zeggen.