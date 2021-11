:

Nja, wellicht zijn er wat horecabedrijven teveel, maar dat geldt voor alle sectoren en dat noemt men marktwerking. Overigens is de steun niet ruimhartig, maar fungeert de ondernemer slechts als verlengstuk van het UWV. De alternatief was nl iedereen de WW in. NOW is voor het uitbetalen van salaris van je personeel. Vroeger bestond dat ook, maar nam de UWV dat over. Dat heette ATV. Het verschil met NOW is dat de ondernemer opdraait voor de rest van de kosten van de opgelegde sluiting. Corona lossen we samen op, maar MKB NL betaalt. Wanneer we nu bij de volgende lockdown ook de medewerker laten meebetalen door 25% van zijn/haar salaris in te leveren, zijn we razendsnel genezen. letterlijk en figuurlijk.