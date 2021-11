Volgens experts is de Zuid-Afrikaanse 'nu-variant' ROT OP MET JE EXPERTS! WIJ ZIJN HELEMAAL KLAAR MET EXPERTS! HOE IS HET MET MARTINE? reden tot zorg, al is er ook nog veel onduidelijk JA HET IS ONDUIDELIJK WAT ER NU MET MARTINE GEBEURT, WANT ZIJ IS IN ZUID-AFRIKA MAAR HAAR DOCHTERTJE IS BIJ OPA EN OMA IN NEDERLAND maar het aantal besmettingen EN KLM NEEMT DUS NIET OP HÈ, ALS MARTINE BELT de gevolgen voor de volksgezondheid en de economie WAT NOU GEVOLGEN WAT NOU WAT NOU MARTINE ZIT DAAR DUS NOG STEEDS GEWOON, EN ZE WEET NIET WANNEER ZE TERUG KAN DUS het zou kunnen zorgen voor veel gewonden en doden JOEHOE KAN ONS HET SCHELEN, WIJ WILLEN GEWOON WETEN HOE HET MET MARTINE IS JA! *KLLLLLIKKKKKKKK*

Piloot uit Pretoria weet het ook niet precies