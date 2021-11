Dat 'winkelen' is me toch een ding voor veel mensen. Ze willen er basis vrijheden blind voor opgeven om te 'winkelen'. Dat dit een 'test' is zegt al veel, je zou verwachten dat zodra er zo'n ding staat de winkel leeg blijft.

Maar nee. Er gaan dus gewoon schapen met het juiste oormerk naar binnen.

En dan nog godbetert bij de Blokker. Dus er bestaan mensen, massa's, die zich bijkans een QR code op voorhoofd willen tatoeëren om in een treurhut als de Blokker te mogen ronddolen. Om Tupperware bakjes te kopen. Of een ludieke fluitketel. Of hersluitbare boterhamzakjes.

Mijn vertrouwen in de mensheid daalt sneller als de AEX.