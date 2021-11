Dit doet me denken aan wat ik van de week bij het Kruidvat meemaakte. Ik stond bij een van de onbemande kassa's om mijn boodschappen af te rekenen toen een wicht (of moet ik zeggen: overgewicht?) naar me toekwam die me vroeg of ik wilde pinnen. Ik zei argeloos ja, waarop ze me naar een rij scanners troonde en me vroeg of ze het me mocht uitleggen. Ik reageerde door haar uit te leggen dat ze me in die tijd even makkelijk kon helpen aan de kassa. Glimlachend (ze had een cursus gevolgd) pakte ze mijn boodschappen uit mijn hand en scande ze. 'Nu weet u het voor de volgende keer' riep ze op een toon van een newborn christian. 'Er is geen volgende keer', reageerde ik, 'hier kom ik niet meer'. Eindelijk verdween de cursusglimlach van haar gezicht. En ik meende het: ik ga nooit meer naar het Kruidvat. Scanners zouden scammers moeten heten. Klanten betalen dezelfde prijs voor artikelen, maar doen zelf al het werk. Arm overgewicht, ze had niet in de gaten dat ze haar eigen ontslag aan het promoten was...