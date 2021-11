Maandagavond laat is het 2G-voorstel aan de Kamer gestuurd (weken nadat het in een persco als """overweging""" was aangekondigd). Vanmorgen stonden Hugo en Ferd voor het Senaatstribunaal om de coronaspoedwet te verlengen voor ronde 3/∞. En in de 2K is de planning voor 2G aan bod vandaag, in een procedurevergadering om de planning van de Great Reset tweedeling in de agenda's te gieten. En wij, wij hebben allemaal heel veel moeite om nog *iets* serieus te nemen in een land van chronisch liegende politici, waar je op buitenlandstalige duiding bent aangewezen om een eerlijke observatie van de groeiende onrusten & onlusten opgediend te krijgen.

Het OMT zegt dat 2G de besmettingen kan halveren maar zegt ook dat het geen idee heeft of het werkt. OMT-mediapersoonlijkheid Diederik Gommers riep vorige week nog veel letterlijker dat 2G niet werkt, en niet bij Nederland past. Hij riep ook dat Mark & Hugo van het demissionaire kabinet het OMT misbruiken. Voor politieke machtsspelletjes, voegen wij daar zelf aan toe.

De Raad van State Het Toeslagentribunaal van Thom de Graaf heeft ondertussen geadviseerd dat tweedeling een prima plan is, en heeft de deur open gezet voor een ctb-plicht omdat vrijblijvende inzet niet zou werken. Laat die even indalen: de hoogste bestuursrechter van Nederland heeft zodanig geadviseerd over een wet, dat burgers harder gehandhaafd kunnen worden met een wet die strekt van café en pretpark tot op de werkvloer, maar waarvan de werking zeer twijfelachtig is. En dat van de club die vrijdag nog heel stilletjes 'sorry' mompelde voor het juridisch doodknuppelen van toeslagenouders, in een zelfgeschreven en geproduceerd "interview". Hallo communistisch staatsregimes, willen jullie je propagandatactieken terug?

Ondertussen, elders op de globe, stond WEF-wappie Schwab de glunderende Sinterklaus uit te hangen met nieuwe blauwdrukken vol met globalistische vergezichten in D66-retoriek die door een Excelsheet is uitgespuugd en waar het woord "execute" niet zo handig is gekozen. Maakbaarheid als globalistische wereldreligie, het is geen complot en ook geen dictatuur, het is gewoon een business case van goed boerende betweters die in corona hun kans schoon zien om een toekomst vorm te geven op de manier die zíj willen, maar wel met stevige nevenschade aan individuele vrijheid en vrijzinnigheid en zelfbeschikkingsrecht en welja, misschien ook wel de verzorgingsstaat.

Nou en aan de agenda daarvan gaan ze in de Kamer vandaag verder sleutelen. Volgende halte: vaccinatieplicht, Vierde OostenRijk-stijl. Nou niet meteen gaan rellen en dingen slopen, er loopt nog een ACTIE VOOR EEN VOLKSRAADPLEGING - om het woord referendum maar te vermijden, want daar moeten D66'ers van aan de beademing.

UPDATE: En ineens mag de formatie wat ons betreft nog maaaaaaaanden duren.... QR op werkvloer controversieel verklaard. 2G-debat wel volgende week.

VIE AAR HIER TZOE DIEVELLOB SE KREET NERRETIV - Herr Klaus

Hee maar zolang je een groen vinkpasje hebt, mag gewoon alles hoor