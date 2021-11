Poeh, die reclame hoorde ik ook voorbij komen ja, tussen de podcasts door. Wat de actuele neuk was dat? Ook even op de site gekeken, maar ik snap er geen enkele hol van. Aprilmoorden gaan over moorden in de 2e wereldoorlog op Curaçao, kwam ik achter. Maar dat boek gaat dan weer over de Bijlmer, en ongeventileerde huizen en hoe dat de schuld is van een racistische overheid? Of zoiets. Er zat geen logica in, in ieder geval.