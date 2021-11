Knaap op de foto hierboven mag zich de ogen uit z'n kop schamen. Deed zich namelijk voor als bankmedewerker en daar durven we wel een zakje chips om te verwedden: deze vogel is helemaal geen bankmedewerker. Hij haalde duizenden euro's van de rekening van een bejaarde vrouw uit Wageningen. Dan ben je dus echt een slappe frikandel zonder mayo, een mislukt product van de opvoeding van z'n moeder, een schande voor z'n vader, het faillissement van de familie en in pisvlek in de polderpot. ZOEK.