Iedereen die goed naar Europese Unie luistert, weet dat je als vrouw pas echt vrij bent als je lekker de hele dag met een hoofddoek op je doekhoofd mag lopen. Maar. Hoe moet dat dan als je als man echt vrij wilt zijn? Dat kan helemaal niet, omdat al die hoofddoeken alleen maar ontworpen zijn voor vrouwen niet-mannen. TENMINSTE. TOT NU. Want nu is er de Unisex Hijab van Benneton, uit de United Colors of Ghali. Wat een uitkomst. Een doek waardoor echt vrije mannen er eindelijk ook voor kunnen kiezen om met een echt vrij symbool van echt vrije seksuele onderdrukking van vrouwen op hun hoofd te lopen. Benieuwd wanneer de Unisex Hijab ook te koop is op de echt vrije markt in het echt vrije Teheran. Lang leve de echte de vrijheid!