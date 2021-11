Nee, het is is tot nog toe voornamelijk een populistische strategie, opgebouwd vanuit wat de stemmers er allemaal van vinden. Puur vanuit feiten zou de regering compleet anders gehandeld hebben. Zo is er na bijna 2 jaar nog geen extra IC capaciteit opgebouwd, nog geen plan voor het verstevigen van de in elkaar stortende zorg, nog geen campagne gevoerd tegen obesitas, is het ontmoedingsbeleid tegen roken nog halfbakken, een compleet circus opgetuigd aan testcapaciteit wat niet gebruikt wordt, terwijl zieke gevaccineerden nog overal zomaar in mogen, sport wordt enkel moeilijker gemaakt, het verhoogde lage btw tarief voor gezond voedsel niet teruggedraaid, een mondkapjesplicht(of zelfs maar advies) lang uitgesteld, etc, etc, etc. Onnodige en niet bewezen maatregelen daarin tegen, welke goed bij het electoraat vallen(het demissionair kabinet wordt ook het nieuwe kabinet natuurlijk) , worden te pas en onpas toegepast, gewisseld en uitgeruild zodra de cijfers weer 'onverwacht' hard stijgen. Vervolgens standaard lekken, het volk kan een paar dagen klagen, iets veranderen zodat het weer 'meevalt' en de diverse adviesbureaus hun enquêtes weer uit laten voeren. Iedereen klaagt wel maar ondertussen is de grote meerderheid het er wel mee eens, daar zorgen ze in Den Haag wel voor. En anders de media wel, die maar wat gretig leden van het omt, virologen en dokters uitnodigen voor in de talkshows om te vertellen hoe erg het allemaal wel niet is, want drama en ophef verkopen advertenties.