Ja, Lara, dat is even schrikken. En bij de NPO wordt toch niet slecht verdiend.

Kun je je voorstellen dat mensen in slechtbetaalde beroepen zoals schoonmaak, bouw, voedselketen, etc ook dit soort energierekeningen ontvangen? Net als mensen met onzekere inkomens zoals uitzendkrachten en ZZP-ers? En kleine ondernemers die door covid-maatregelen maandenlang geen inkomen hadden, op 10% vergoeding na, zoals kappers en caféhouders?

Dat er oa vanwege de klimaatreligie te weinig gas is ingekocht is 1 probleem.

Maar bedenk ook dat ongeveer de helft van je gasrekening belasting is.

Bij benzine en diesel is zelfs ongeveer 75% van de eindprijs belasting. En wat denk je zelf; zouden supermarkten, bezorgdiensten etc dat doorberekenen in de prijs?

En nee, overstappen op stroom is niet "groen", stroom komt voornamelijk uit gas- en steenkool- centrales. Waarbij er behoorlijk rendementsverlies optreedt; zo'n 40% bij gas en zelfs 60% bij kolen. Alleen "groene" biomassa is nog zinlozer met 80% rendementsverlies. Gelukkig worden die versnipperde oerbossen eerst in GAS ovens gedroogd, en vervolgens vermengd met versnipperde autobanden. Anders zou het rendement nog veel lager zijn.

Maar blijf vooral lachen om de "klimaatontkenners". Dit deugbeleid om ons op gasstook gebaseerde stroomverbruik fors te verveelvoudigen is veel intelligenter.