Ik zal dat uitleggen.

Als vorm en inhoud samenvallen heb je de beste soort van communicatie. Google bijvoorbeeld op: 'Nude weather forecast' (daarna even op Afbeeldingen en/of Video's klikken anders mislukt m'n punt), en je weet: regen is vochtig.

Overheerst de vorm, dan blijft er vaak niets over van de inhoud. Google bijvoorbeeld op: Lil' Kleine. Of 'Frikandel'. Veel vorm, te weinig inhoud.

Is er daarentegen genoeg inhoud maar laat de vorm te wensen over dan is het gevolg:

a) Het werkt want: we blijven warm ("houtvuur" met buinkoolblokken ziet er niet uit maar werkt prima), we worden dronken (Poolse "Sprtz" aanlengen met veel water tot het op wodka lijkt, lukt gewoon want smaakt immers ook nergens naar en is nog steeds effectief), we komen vooruit (Alles behalve vierkante wielen brengt ons verder).

b) Het werkt maar wordt niet gewaardeerd want Vrouwen gaan klagen want het ziet er niet uit. Die van hun vriendin (kinderwagen, auto, ondergoed, vent) ziet er beter uit of is sterker dan wel zichtbaar duurder. Dat die diamanten ring van binnen hol is boeid ze niet want toch: het ziet er beter uit.

Ik besef wel dat ik me hiermee op een uiterst glibberig pad begeef want mijn diepere conclusie is dus: mannen gaan voor inhoud en vrouwen voor vorm.

Ik sta open voor kritiek: