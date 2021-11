Hoe dat toch kan. Dat de Nederlandse Staat vorig jaar maar liefst 33 miljoen euro heeft betaald aan landsadvocaat Pels Rijcken. Dat er op de werkvloer van datzelfde Pels Rijcken, waar de bestuursvoorzitter jarenlang voor miljoenen euro's geld wegsluisde, sprake is van geschreeuw en racisme. Dat je dan leest: "Een van de secties met een problematische werksfeer is Ondernemingsrecht van Frank Oranje. Hij wordt in 2015 voorzitter van de sectie en in 2018 zelfs bestuursvoorzitter van heel Pels Rijcken. Oranje staat te boek als iemand met twee gezichten. De notaris kan innemend zijn, maar tegelijkertijd boezemt hij angst in op kantoor. Sommige medewerkers lopen met een boog om hem heen en vallen hem liever niet lastig. „Frank kon in zijn gedrag onvoorspelbaar, wispelturig en bij tijd en wijle ronduit hard en onaangenaam in de bejegening zijn”, stelt Pels Rijcken in een recent intern bericht na een rondgang langs medewerkers. „Een aantal kantoorgenoten in de directe omgeving van Frank heeft naar voren gebracht dat zij zich in zijn nabijheid regelmatig onveilig hebben gevoeld.”" En even verderop: "Het partnerinkomen zou de laatste jaren van ongeveer zes naar acht ton per jaar zijn gestegen." En dat Ferd Grapperhaus nog steeds niet heeft gezegd D'RUIT MET DIE ASO'S.

FUN FACT DAT HELEMAAL NIET FUN IS: De bekende Nieuwsuur-anchor (Nieuwsuur, weet u wel, waar Eva Jinek niet mocht presenteren vanwege haar banden met Moszkowicz) Eelco Bosch van Rosenthal is samensteller van het onder andere door Pels Rijcken gesponsorde Fraude Film Festival.

Pels Rijcken op de site van FFF

Ja hoor. Jarenlang een intimiderende bestuursvoorzitter zijn gang laten gaan met miljoenenfraude en dan zeggen dat 'de waarheid nooit ééndimensionaal is' en doen alsof je slachtoffer bent. Wat een tuig is dat toch. Wat een tuig.