De eindhalte! Zelfs in Apeldoorn, de meest niksige plek van Nederland, is iemand om het leven gekomen door bruut geweld. Dat wij Nederlanders elkaar continu overhopen schieten en steken, en de hond van de buren erbij, is inmiddels wel bekend. Maar APELDOORN. De laatste keer dat er in Apeldoorn iets gebeurde, was op 30 april 2009, en de rest van de tijd ligt iedereen in bed zich stierlijk te vervelen. Aan de Kervelstraat in Apeldoorn-Oost is nu iemand gestopt met leven bij wat mogelijk een afrekening in het criminele circuit is. De Kervelstraat is ook de plek waar vorige maand een verwarde strijder van het balkon werd geplukt - het is nog niet bekend of de zaken met elkaar te maken hebben. Elders in Gelderland, in Nijmegen, werd een gozer een paar keer in zijn rug gestoken. En dan dreunen die incidenten in Rhenen en Den Bosch nog na en zo kunnen we weer trots zijn op elkaar, met z'n allen. Gaaf land!