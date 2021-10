: Omdat de echt relevante data uiteraard niet in het publieke domein zijn, weet ik niet of dat echt zo is. Eerder vandaag las ik een mooi overzicht van Valeria Insinnia over 20 jaar F35. Ik citeer nu met opzet verkeerd, maar dat prototype is geweldig, want waarom zouden buitenlanders het anders kopen?

Het succes van Russische toestellen zat altijd in het robuuste mechanische gedeelte, dat zich vervolgens prima leende voor incrementele doorontwikkeling. Dit in tegenstelling tot concurrency.

Komen we bij China, dat de servers van LockheedMartin jaren geleden al heeft weten te hacken. Ik vermoed dat ze daar krom lagen van die 8 miljoen regels computercode die de F35 zo onverslaanbaar maken. Zoals u weet is de F35 van oorsprong een Russisch ontwerp. Go figure.

Eigenlijk altijd raak, voor zover ik dat als NuKuBu kan beoordelen.