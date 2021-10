Dit zijn geen apothekers of stukadoors. Dit zijn de mensen die de onderkant van de arbeidsmarkt blijven vullen bij bedrijven die hun rommel alleen maar kunnen maken in Nederland als er onderkantjes zijn die voor te weinig om te leven in Nederland willen werken. Werk je deze jongens en bedrijven het land uit via handhaving van allerlei sociale wetten dan stoppen de kudtbedrijven die niet in ons land thuishoren. In Groot Brittanië zijn ze sinds de Brexit druk mee bezig om onrendabel werk het land uit te werken. SImpelweg door het stopzetten van het binnenhalen van buitenlands goedkoop loonslavenvolk. Het is even door de zure appel heen bijten, maar na een paar jaar zijn al die kudtwerkgevers of gestopt of naar Polen. Oekraïne etc. verhuisd. Helaas handhaven we in Nederland niet en krijg je dit soort rare toestanden.