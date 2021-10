80 euro per uur gaat natuurlijk nergens over... Dat is wisselgeld.

Mijn echtscheidingsadvocate was 3x zo duur en had echt 0,0 toegevoegde waarde. Voor dat geld verwacht je dat ze met slimme trucjes komen om jouw ex (die een pro deo advocaat had) een poot uit te draaien. Die pro deo advocaat was een stuk gehaaider dan die van mij wat dat betreft...

Mijn ex wilde wel van me af, maar ook wel de garantie dat ze de komende 12 jaar niet van d'r luie reet af hoefde te komen. Tja, zo werkt dat natuurlijk niet in de grotemensenwereld. Het is in elk geval niet dankzij mijn advocaat dat mijn ex nu weer een of ander kutbaantje heeft moeten aannemen, aangezien ik de rechter er keurig zelf van hebben kunnen overtuigen dat het 2020 was en vrouwen gewoon hun eigen geld kunnen verdienen.

Het is dat je een advocaat in de hand moet nemen om te kunnen scheiden in dit land en dat volk dus kan vragen wat ze willen voor hun 'hulp', anders zouden ze nooit van dit soort belachelijke bedragen kunnen vragen.