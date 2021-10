We dachten dat er inmiddels al een soort consensus was over een middle of the road mietenpiet met een paar vegen, en dan absoluut niet van die losers die als kind in een ketel Smarties zijn gepleurd. Kindjes blij, Jeffrey in z'n hok, iedereen gelukkig, geen gezeik meer, lekker met de familie troep van AliExpress aan elkaar geven. MAAR! We moeten tòch even een roetveegpietdiscussie voeren. Over de Pietjes in Arnhem. "De pieten hebben dus hun eigen, natuurlijke huidskleur. Ze zijn prachtig aangekleed en vermomd met sikken, baarden, snorren en hoeden." Maar wat is nou een eigen, natuurlijke huidskleur. Zwart kennelijk niet. Roetveeg ook niet. Maar hun eigen, natuurlijke huidskleur. BLANK dus. Zo blank als je buurman, verkleed als een zigeuner uit Toledo. Toevallig precies de kleur van de heteromannen die geen aids kunnen krijgen. Maar hoe zit het eigenlijk als een donkere meneer Piet wil spelen? Telt Zwart dan ook als eigen, natuurlijke huidskleur? Of krijgt-ie dan rare blikken van het comité van Sinterklaas? Telt een Zwarte Piet als minderheid? Gaan kinderen Zwarte Pieten uitlachen? Zou je buurman zin hebben om door iedereen herkend te worden als Zigeunerpiet? Ben ik dit jaar wel lief geweest?