Het AD vroeg Jaap van Dissel om een interview en uiteraard zei de voorzitter van het Outbreak Management Team dit alleen toe op voorwaarde dat het niet over beleidsmaatregelen zou gaan, want daar gaat hij niet over. Geintje natuurlijk, hij trok zijn beste witte overhemd aan en poseerde zich suf voor de klikkende camera's om vervolgens te verkondigen dat een nieuwe lockdown er waarschijnlijk niet in zit. En meer goed nieuws, want als het aan Japie ligt zijn we na het voorjaar van de coronacrisis af. Leuk natuurlijk, maar dat is gewoon een andere manier om te zeggen dat we tot en met het voorjaar nog aan die QR-codes vastzitten. Dat de boodschap nu al is omgeslagen naar "waarschijnlijk geen lockdown" betekent dat we eventuele versoepelingen voorlopig op onze buik kunnen schrijven. Dus zitten we met de QR-codes aan het kerstdiner en moet de horeca op het moment suprême sluiten met de jaarwisseling. Wordt het toch nog een barre winter. Nou ja, behalve voor Van Dissel, want die heeft weer een warme spotlight gevonden.