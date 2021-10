Het Openbaar Ministerie vraagt uw aandacht voor het volgende. Misschien wel de nieuwe vriend van uw nicht. Of iemand die bij u in de straat is komen wonen, verdomd wat kan hij goed hardlopen zeg. Dat zou zomaar de Eritreeër Kidane Zekarias Habtemariam (37) kunnen zijn! Deze smokkelbeer geeft leiding aan een criminele organisatie die migranten van Eritrea naar Europa smokkelt. En, zeg nou zelf, dat moeten we niet willen met z'n allen. De migranten worden mishandeld, afgeperst en verkracht. 's Werelds beruchtste mensenhandelaar Kidane staat sinds vandaag op de Nationale Opsporingslijst, zeg maar FBI's Most Wanted maar dan met meer kaas. "De huidige verblijfplaats van Kidane is onbekend. Hij wist tijdens een rechtszaak tegen hem in Ethiopië eerder dit jaar te ontsnappen. Bij verstek is hij in Ethiopië tot levenslang veroordeeld vanwege mensensmokkel. Nederland wil Kidane ook berechten, en werkt onder meer samen met Italië om hem op te sporen." Enfin, de kans is aanwezig dat Kidane in een of ander schijtland als Libië zit. Mocht u daar nog geweest zijn, en iets weten, geef de politie effe een seintje.