Dikke pech voor alle Gelderse bejaarden die zich op de hoogte houden van het lokale nieuws via Omroep Gelderland, want de zender gooit de perskaart in de ring en doet niet langer verslag van corona-, boeren-, woon-, BLM-, klimaat- en Zwarte Piet-protesten. Al vliegen de eieren van boosboeren tegen uw voorruit of zit er een Uitgestorven Rebel met zijn dreadlocks aan uw auto geketend, zult u op Omroep Gelderland daar niets over horen en dat is de schuld van hooligans. Niet degenen die deelnemen aan een protest, maar de hooligans die weekend bij NEC-Vitesse een verslaggever belaagden. Dat was voor hoofdredacteur Sandrina Hadderingh geen reden om aangifte te doen, maar wel een handige aanleiding om niet meer naar die vervelende demonstraties te hoeven. Dat werkte ze subtiel weg in de laatste alinea van een huilstuk over gevaarlijke voetbalwedstrijden. "Ook bij risicodemonstraties zal Omroep Gelderland per keer zorgvuldig afwegen of verslaggevers veilig kunnen werken. Kan dat niet, dan gaan er geen verslaggevers naar toe." Goed om te weten dat die subsidie voor regionale zenders alleen nog wordt gebruikt voor stukken over de peper & zoutstelletjes van Aalt en vroege kerstversiering in Doetinchem. Lang leve de lokale omroep!