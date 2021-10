Nu weten we heus dat zeggen dat je geen tv kijkt - laat staan het te zeggen - allang niet meer cool is

Dus we kijken wel tv want geen tv kijken is voor normies. En gister dus een nieuw hoofdstuk in s' lands Hunger Games. Mooiste recap lazen we in de Krant van Angela: "Uiteindelijk won koppel 89: Tawatha en Jermaine. Eerstgenoemde had het zichtbaar zwaar tijdens het laatste uur en stond meermaals huilend te dansen, terwijl Van Dijk haar nog aanmoedigde om ‘nog even’ door te gaan. Het danskoppel nam in vijftig uur tijd in totaal precies 35 minuten pauze en won daarmee een ton. De andere overgebleven koppels mogen, nadat ze goed zijn uitgerust, een weekend weg naar Disneyland Parijs."

Nu weten tv-mensen dit doorgaans niet, maar 'huilend dansen' is zo'n beetje de heilige graal binnen de sad boy aesthetic niche meme community, en dat je er tegenwoordig een ton meer kunt verdienen zodat je niet mee hoeft te doen aan Kopen zonder Kijken, maakt het nóg mooier. Enfin, daar dachten meer dan 1.000.000 gewone Nederlanders gisteravond dus precies hetzelfde over. Van harte SBS, De Mol, uitstekend gewerkt. What's next? Een show waarin schuld-geketende (oud-)studenten hun studieschuld af kunnen betalen? Ja, inderdaad.