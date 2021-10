Een plaatselijke drama. Texel - de longen van de wereld - staat figuurlijk in brand. Gister sloot de laatste locatie waar toeristen gratis konden Testen voor Toegang. "Een woordvoerder van Stichting Open Nederland, de organisatie achter Testen voor Toegang bevestigt dat Texel op het moment geen testlocatie van Testen voor Toegang heeft. Volgens de woordvoerder zit de Stichting Open Nederland op het moment echter “nog vol in het proces van het aansluiten van nieuwe testaanbieders en er volgen de komende dagen nog meer locaties.” Dat kan betekenen dat er mogelijk toch weer een testlocatie van Testen voor Toegang op Texel komt, maar dat is vooralsnog koffiedik kijken. Het is volgens de stichting uiteindelijk aan de testaanbieders om te bepalen waar zij testlocaties openen."

Ongevaccineerde vakantiegangers en dagjesmensen zijn vanaf nu dus veroordeeld tot zo'n 60 euro per sneltest, en dat is - net als vaccineren als je inmiddels nog altijd niet gevaccineerd bent - best veel gevraagd. Texelse ondernemers denken er het hunne van. "Wordt er nu gehandhaafd op hoe wij controleren? Ik kan toch niet verwachten van gasten dat ze even naar Alkmaar gaan om te testen om hier uit eten te kunnen? Een deel van Duitsland heeft herfstvakantie, volgende week Nederland ook. Dit kan niet." Dit kan niet, maar het kan wel.