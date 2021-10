FLINTA* (Female, Lesbian, Inter, Non binairy, Transgender, Agender, * (dat wat we vergeten waren maar er wellicht ook bij hoort)).

FLINTA* is een uit Duitsland afkomstige term voor, kort gezegd, de 'vrouwenafdeling' van de LGHBTQ gemeenschap.

In principe komt het er op neer dat hiermee iedereen behalve de cis en homo mannen wordt aangeduid.

Komt voort uit de gedachte dat de patriarchy alles bepaald en dat daar tegenop getreden moet worden.

Het doet mij een beetje aan het schoolplein van zo'n veertig jaar terugdenken waar we als 8 jarige 'clubjes' vormden waar 'anderen' niet bij mochten.

Clubjes met stoere namen en wachtwoorden en zo.

Toen heette je 'de crossfietsbende' en blokkeerde je de weg met je schans.

Nu noem je jezelf Extiction Rebellion en blokkeer je de weg met jezelf.

Het enige verschil was dat de crossfietsbende al wel snel in zag dat het hele clubjes gedoe een beetje too much was en er al snel mee stopte. De kleuters van woke links lijken daarentegen blijkbaar geen genoeg krijgen van het in het leven roepen van clubjes en hebben nu dus het nieuwe clubje FLINTA* toegevoegd.