Want langzaam maar zeker wordt erin gemasseerd dat het eigenlijk best wel lekker zou zijn om de infrastructuur van maatregelen tegen coronagriep ook in te zetten ter bestrijding van ONZE gewone griep. Dat offensiefje begon 18 september in de staatskrant. Zaterdag jl. was het hoogleraar virologie en OMT-lid Menno de Jong bij EenVandaag: "Als de besmettingen met het griepvirus te hard stijgen en ziekenhuizen te veel worden belast, dan kunnen er maatregelen volgen die vergelijkbaar zijn met de coronamaatregelen." En hedenochtend kopt de Tele het: "’Griepprik voor alle kinderen’, (...) „Een griepepidemie kunnen de ziekenhuizen niet aan als er ook weer corona-uitbraken zijn”, zegt Ted van Essen van de Nederlandse Influenza Stichting. Virusdeskundigen verwachten deze winter een griepepidemie. „Onze weerstand tegen de griep is verlaagd omdat er nauwelijks griep was vorig jaar. Door de lockdown waren er weinig besmettingsmomenten.”" Vandaag komen Nederlandse experts bij elkaar om de griepprik voor alle kinderen te bespreken. De Gezondheidsraad adviseert op dit moment niet om kinderen te vaccineren.

En ook de NOS is vanochtend tussen de regels door van de partij, in hun bericht over het oplopende aantal ziekenhuizen dat hun spoedeisende hulp sluit wegens "te weinig gekwalificeerd personeel en het stijgend aantal patiënten met complexe problemen. (...) Ze vrezen in het ziekenhuis een nieuwe coronagolf en griepepidemie. "Ik maak mij vooral zorgen om het verpleegkundig team", zegt arts Holkenborg. "Er zijn al tekorten en ze werken onder grote druk. Als er nog meer verpleegkundigen wegvallen, bijvoorbeeld door ziekte, dan vraag ik me af hoe het eruit gaat zien.""

De herfst zal het leren.

Er is ook verzet! #blijfsmullen