Griep, niet te verwarren met griep, is deze herfst terug van betaald verlof en begint aan zijn herintegratietraject. We lezen in de staatscourant: "Virologen vrezen een stevige influenza-epidemie. "Door de versoepeling van de afstandsmaatregelen steken andere luchtwegvirussen weer de kop op", volgens viroloog Menno de Jong van Amsterdam UMC. (...) "Doordat er dit jaar geen influenza was, heeft onze immuniteit geen boost gehad. Waarschijnlijk is daardoor een groter deel van de bevolking behoorlijk vatbaar."" Oh nee! Hans!!!! Snel, bel de wetenschap. We MOETEN iets doen!

De wetenschap, bij monde van viroloog Louis Kroes: "Gezond leven zorgt ervoor dat je misschien minder ziek wordt, maar het voorkomt niet dat je influenza krijgt. Alleen specifieke afweer helpt tegen griep, doordat je het al gehad hebt of gevaccineerd bent. Het succes van de coronamaatregelen om griep tegen te gaan, roept de vraag op of de maatregelen kunnen blijven om een influenza-epidemie te voorkomen. Volgens Kroes is daar nooit aan gedacht, hoe logisch het misschien ook lijkt."

*In Tess Gattuso's kapitalisme-stemmetje*: Ja, het lijkt inderdaad wel heel logisch eigenlijk... En de digitale infrastructuur ligt er toch al... Zoveel geld aan besteed... Die kunnen we net zo goed gebruiken om nog meer levens te redden... Je geeft toch ook om levens... Het begint best te wennen eigenlijk toch... Neem die griepprik nou ook gewoon even joh... Ze liggen er nu toch... Zijn we overal vanaf... Je bent toch geen... wappie... Nee okay, gelukkig, we dachten het even...

Hey, wat lezen we onderaan het artikel trouwens ineens? "In gewone tijden was het trouwens door een griepepidemie ook wel eens razend druk in ziekenhuizen en op de IC's, maar niemand besteedde daar toen zoveel aandacht aan." Geeft te denken.

