Nou makkers, spaarpot op de kop en gaan met die dikke banaan, die Toyota Prius kan wel een jaartje wachten. Te koop met 0 vlieguren op de klok sinds restauratie en dat allemaal voor slechts 3,5 miljoen pond: een fenomenale Spitfire Mk IX uit 1943. De moffenhater was in de laatste jaren van WOII in dienst bij de 331 Squadron RAF, alias de Norwegian Squadron (vrijwel de gehele crew bestond uit Noren), en werd bestuurd door Bjorn Bjornstad (hier op de foto rechtsonder). Na de oorlog ging het ding over naar de Zuid-Afrikaanse luchtmacht en na veel omzwervingen kwam-ie terecht in Australië, waar de afgelopen elf jaar een intensieve restauratie heeft plaatsgevonden, met als resultaat tien uit tien op de schaal van awesome. En nu dus te koop, voor de gelukkige reaguurder! OP NAAR TEUGE!

"Built for the RAF, MH603 rolled off the Vickers-Armstrong production line in Castle Bromwich during the spring of 1943 and delivered to 39 MU (Maintenance Unit) on 15 October that same year. She then passed onto 405 RSU (Repair and Salvage Unit) at Croydon on 25 October 1943. The Spitfire commenced Operational Service with 331 (Norwegian) Squadron on 3 January 1944 and served operationally coded FN*B (as she is marked today) and flown by Capt. Bjorn Bjornstad, then transferred to 274 Squadron and coded JJ*K on 2 June 1944 where she was flown by Warr Off O.S.G Baker. The Spitfire is noted as going to Fighter Leader’s School, FLS Millfield on 21 August 1944 and then to the Central Fighter Establishment (CFE) Tangmere on 1 June 1945. Following its operational service, the aircraft passed through a number of training and maintenance units."