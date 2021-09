Wel erg, net zoals het erg was dat ze Daniel Craig als James Bond kozen.

Daniel Craig had en heeft totaal niet de bondlook. Bij hem was het meer zijn hoofd en de macho look. In dat geval zou het inderdaad de huidskleur zijn. Want Bond is nou eenmaal blank, net zoals Blade overigens nooit door een blanke acteur gespeeld moet worden.

Niets staat ze in de weg een andere spion-film te maken met een donkere acteur. Voor mijn part een spin-off van James Bond die niet over 007 maar over 0011 gaat. De geheime agent die volgens Wiki in Singapore vermist is geraakt. En dan kunnen ze voor 009 een vrouw gebruiken. Mogelijkheden genoeg om woke te doen zonder James Bond stuk te maken. Al deden ze dan natuurlijk al met Craig.