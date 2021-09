Ja, er kwamen onlangs twee van die knulletjes aanbellen bij mijn vriendin, jaar of 18, en allebei die hoodies helemaal ver/diep over hun gezicht getrokken, met 1 of andere kul smoes dat hun oma in de flat woonde en of ze in de gang mochten "wachten". Het was die dag bloedheet, en er wonen helemaal geen oma's in die flat, dus dat hele verhaal made no sense. Mw. Asteroid trapte daar natuurlijk niet in. Begonnen ze met hun schouder tegen de deur te duwen en probeerden zichzelf langs haar naar binnen te wurmen. Mooi niet. I don't think so. OPROTTEN. Hun hele verhaal was totaal onlogisch en hun gedrag onnatuurlijk, dat het "vrouwke" wel de politie belde, en die knapen werden tien minuten later bij hun lurven gegrepen door een agent in burger toen ze dezelfde truuk ergens anders probeerden te flikken. Maar ja, ze hadden nog niets serieus uitgehaald, dus mochten al gauw weer gaan. Agent kwam nog wel langs, zowaar, was erg vriendelijk moet ik zeggen.