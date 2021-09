Bouwvakkers versus een werelddeel in psychose. Bovenstaand een verslag en sfeerbeeld van de mislukte onderhandeling tussen de bouwvakkersvakbond en diens leden. De Australische overheid wil een vaccinatieverplichting voor bouwvakkers, en heeft bouwplaatsen stilgelegd omdat reizende bouwvakkers aangewezen worden als grootverspreiders. "The public health team was left with no choice but to hit the pause button and continue to work with the sector over the next two weeks to improve compliance (...) and slow the spread of the virus", aldus Victoria's minister van Gezondheid Martin Foley.

Daar denken bouwvakkers het hunne van en sinds gister laten ze zich gelden in Melbourne. En dat is nog bovenop de algehele protesten tegen vaccinatiedwang in meerdere delen van het land, de dagen ervoor. De politie treedt met zwaar, en steeds zwaarder, materieel op en vuurt met rubberen kogels op de betogers. De schade daarvan kenden we natuurlijk uit Frankrijk, maar deze foto's van slachtoffers uit Melbourne zijn oud & elders.

Even wat belangrijke context. De premier waar de bouwvakkers tegen demonstreren is Dan Andrews, die makker die doodleuk stelt dat ongevaccineerden 'locked out of society' worden én over Victoria's vaccinatiepaspoort zegt dat "Arguably, it won't be a vaccine passport you'll be showing in the first half of next year, it will be your booster passport, to show that you have been to have your third jab."

Maar laten we de demonstranten ook niet teveel op het schild hijsen, want ze hebben zich absoluut wel misdragen en er is bovendien een hond geschopt en dat was overduidelijk geen politiehond. Heel veel beelden van bezette snelwegen door vrijheidskaravanen, bezwijkende politielinies en zo voorts, na de breek.

Het plaatselijke vrijheidskaravaan

Politielinie bezwijkt

"honderden"

Snelweg bezet door vrijheidskaravaan

Drie dagen geleden, zonder bouwvakkers