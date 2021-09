Om het eens in perspectief te plaatsen.

In de tijd van de dinosauriers was het 15 graden warmer en waren er geen ijskappen op de Noord- en Zuidpool.

Bij een temperatuurstijging van 15 graden zal het leven en de natuur en het leven op aarde gewoon blijven.

Dus die 1,5 graad maximale temperatuurstijging is volkomen hysterisch.

Let wel de aarde is in een eeuw 1 graad opgewarmd., maar in de Randstad is dat 2 graden. Vanwege de enorme verstedelijking de laatse eeuw.

Geeft ook wel heel duidelijk aan waar de temperatuurstijging vandaan komt.

Maar migrantenclubjes als GL, D66 en de PvdA hebben daar geen boodschap aan.