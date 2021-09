Mijn mistige glazenbol zegt dit:

Andre is achterlijk dom sinds mamalief weer in zijn leven is.

Zij haat monique en die moet hoe dan ook oprotten .

Eerst gooide ze bridget in de hete strijd van sex drugs en rock en roll. Maar andre kwam weer tot bezinning want hij miste de zorg en stabiliteit van weleer. Zijn pikkie was ondertussen alweer dik gewend aan bridget dus tja.... nieuwigheid was er vanaf

Het ging goed weer maar ma rachel moest monique gewoon weg.

Daarom werd de gehele fam soelen ingezet de jongere monique in plastieke vorm. Andre ging onder druk weer overstag.. weer sex drugs en rock en roll. En saar kreeg zoveel nieuwe volgers wauwie precies wat ze wil als insta meisje. Ooh maar ineens kwam andre er weer achter dat de sex drugs en rock en roll hem weer buiten zichzelf en zijn kind liet leven. En ineens werd hij door imagoschade minder geboekt. Daar moesten snel weer smoesjes voor verzonnen worden want uitstellen tot over een jaar want coronadingen.. nee mijn glazen bol zegt.. niemand koopt zijn kaartjes meer.. de verwijten over en weer en saar leert andre op die manier ook kennen.. saar vlucht naar spanje .. naar schoonmoetie rachel? Andre ziet alles in elkaar donderen en na veel heel veel niks doen en vakanties is hij er ook vandoor. Mijn glazen bol zegt.. er speelt veel en veel meer.. en het komt vanzelf uit.. ik vraag mijn glazen bol.. zal monique hem weer terugnemen? Het antwoord is.... JA.