: Defaitisme. L 'Ennuie. Het land dat iemand als Emanuelle Macron verkiesbaar vindt. Want La Kristel. Dat land.

Wij hebben het CDA en Wopke Hoekstra. En mensen op zoek naar een zinnig debat. De VS hebben Biden. En die klonen in de VK en Australië. Gisteren of eergisteren ging Mark Rutte The Troubles oplossen. Op Downingstreet 10.

Hij weet niet eens wat ongesteld zijn is. Letterlijk niet. Mark of Orange! Max Verstappen kan botsen wat hij wil: het is dweilen met de kraan open.

Blame it on the Negroe. Mark Twain on the Mississippi en Mark Rutte in de buurt van Chatham.

Deze sukkel proeft een verschilletje.