Vorige week werd het Britse migratiebeleid nieuwe stijl al aangekondigd. Zij mogen dat namelijk omdat ze sinds Brexit niets meer te maken hebben met het EU-migratiebeleid. En vandaag stuitten we op de eerste beelden waarin de kustwacht zich deze nieuwe stijl eigen maakt. The National schreef gister dat "British Border Force agents appear to have been practising “pushback” tactics in the English Channel to return migrant boats to French waters (...). During the drill off the coast of Dover in Kent, at least three jet skis were seen pursuing a vessel at high speed before surrounding it in what seemed to be an effort to turn it in the opposite direction. The training exercise was caught on camera only days after the French government shot down the UK’s proposed policy and refused to co-operate." Ja, dat is weer eens wat anders dan de nutsvoorziening van Timmermans Ferries die ze 30 meter uit Libische kust ophengelt en bij het UWV afzet.