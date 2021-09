Weet je wat pas kut is?

Huawai. Manmanman wat een kuttelefoons zijn dat. Horen jullie dat, chinezen, jullie maken kuttelefoons.

Dat je gewoon van je oude naar je nieuwe telefoon je sms-berichtjes wil kopieren en dat dat dan niet kan want moeilijk moeilijk. En dat je dan eerst een artikel leest, werkt niet, dan ga je naar een ellenlang youtube filmpje waar iemand zegt "without further ado" en dan komt er toch een of andere jingle voordat ze beginnen (altijd na without further ado komt er ado), je weet wel, zo'n lul die zegt "what's up" om een youtube filmpje te beginnen, verwachten ze nou echt dat ik dan antwoord geeft, wat is dat nou een achterlijke manier om een video te beginnen met je kut 'hey what's up'.

Enfin, huawai. Die maken het kopieren van sms-jes naar je nieuwe telefoon zo moeilijk, dat je zeg maar een auto hebt die 250 km/h kan maar het handschoenenkastje openmaken, man, dát is pas moeilijk, moet je echt een expert voor inhuren.

De beste manier om een huawai over te zetten naar je nieuwe android is een cementtruck huren en er zes keer overheen rijden, dan benzine over het ding heen gieten en in de fik steken. En als het dan nog niet lukt gewoon even op youtube kijken.

Huawai. Wat een kuttelefoons zijn dat.