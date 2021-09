Namens de VN, misschien wel de belangrijkste organisatie ter wereld. We hebben niet geluisterd maar er schijnen in oktober """verkiezingen""" te zijn. En dit jaar gaan 130 internationale experts - vijf keer zoveel als in 2018 - er echt iets van zeggen als ze misstanden zien. Er wordt voor het eerst ook elektronisch gestemd en daar springt Hennis bovenop. "Under the new electoral measure, a citizens’ electronic voter card will be confiscated and disabled for 72 hours after they cast their vote to mitigate any “misuse”." Een soort Democratie-Check-App, zeg maar. Ook worden mobieltjes en camera's deze rond niet toegestaan in stemhokjes. Democratie kun je leren! Meer foto's van onderstaande optredens, hier.