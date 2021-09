3FM-dj (ja, 3FM bestaat dus nog) Wijnand Speelman 'wil het niet groter maken dan het is' en dus vertelt hij honderduit over de bijna-moordaanslag van Ron Brandsteder, nu van NPO Radio 5 maar vroeger samen met Henny Huisman de koning van het boomertainment. Zo liet Ron allemaal bruidegommen in bakken soep kletteren en dat was gruwelijk. Enfin, hoewel Wijnand Speelman het dus niet groter wil maken dan het is, werd hij bijna aangereden door Ron Brandsteder en omdat Wijnand het niet groter wil maken dan het is staat het nu in alle kranten. Die van 3FM deden weer een of ander sneu spelletje voor stumpers en losers op de parkeerplaats - Jeu de Boelen met Stoelen - en dat vond Ron Brandsteder zo infantiel, kudt en kinderachtig, dat hij de stoelen aan de kant smeet omdat hij erlangs moest. En misschien ook wel omdat Ron Brandsteder gewoon geen zin meer had in die poeplollige radiospelletjes van 3FM, maar gewoon een muziekje wilde luisteren. En nu weet de hele wereld het, want Wijnand Speelman wilde het niet groter maken dan het is.