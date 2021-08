De XL Testjoekel in Zwolle was berekend op 12.500 coronatests per dag. Er werden er precies 0 per dag uitgevoerd. Maal 0 dagen dat de testlocatie in gebruik was is, even rekenen, nul uitgevoerde tests in totaal. Wel kost een XL Testlocatie '300.000 tot 350.000 euro per maand' wegens huur, inrichting, elektra, bewaking en meer dingen die u hier leest. Dat ding in Zwolle stond er drie maanden dus het prijskaartje is 'zeker rond een miljoen, al wil een woordvoerder dat niet bevestigen'. En die XL Testlocatie in Den Bosch, die gaat óók dicht. Heel veel miljoen keer heel veel miljoen = heel veel miljoen. Volgens een woordvoerder van VwS is het jammer maar helaas, want een 'infrastructuur opbouwen kost nu eenmaal geld'. Het kost nu eenmaal geld. Als er maar een bonnetje is! Even de dagvangst aan tweetjes over Sywert oprakelen, brb.