De Taliban is in het bezit van biometrische apparatuur met vingerafdrukken en iris-scans van Afghanen die zich de afgelopen 20 jaar ingezet hebben voor de Amerikaanse coalitie. Samen met ruim 200 vliegtuigen, 75 duizend voertuigen en 600 duizend wapens. Dit is de natte droom van de Stasi , de Taliban. Er passen 22 duizend profielen op deze handheld, hoe makkelijk wil je de Afghaanse bijltjesdagen precies hebben?! De CIA blaast tenminste hun eigen basis op.

Elke film waarin een ambassade onder de voet wordt gelopen heeft scenes van ambtenaren die documenten vernietigen. Dit Chinese consulaat in Houston doet het even voor... De Taliban vond in diverse Westerse ambassades adressen en biometrische gegevens van tolken en mensenrechtenactivisten. Soms is het beter om een aanslag te plegen op zo'n bevolkingsregister.

Ons parlement debatteerde uren over wie er wel of niet op de evacuatielijst mocht, terwijl er gewoon databases waren wie wel of niet op de compound mocht komen. Ze kwamen er woensdag speciaal voor terug van reces en donderdag trokken de Amerikanen de stekker uit Nederlandse evacuaties. De drie besproken bussen met 120 Nederlanders waren net op tijd.

Het parlement is langer bezig geweest een vergadering bijeen te roepen, dan er na die vergadering nog per vliegtuig geëvacueerd is. Als de politieke wensen uit dat rondetafelgesprek vergelijkt met wat er een dag later nog op de grond in Kabul realiseerbaar was, besef je hoe erg politici losstaan van de realiteit. Ze gaven een eindeloze verlanglijst waarvan een marginaal deel uitvoerbaar bleek.

Dat een evacuatie lastig is, kan ik nog begrijpen. Dat Nederland paspoorten innam van tolken terwijl afstempelen direct kan, begrijp ik niet. Dat is binnen Europa sowieso een vreemd en onpraktisch gebruik van ambassades om afgifte van documenten te eisen om er een visum in te plakken. Binnen een snel verslechterende oorlogssituatie is het buitengewoon dom.

De Amerikaanse aftocht was zo goed gepland dat 500 Afghanen uit Kabul werden gehaald door een groep Amerikaanse veteranen die als vrijwilliger aan de slag waren. Deze veteranen hadden allemaal gediend in Afghanistan en wilde hun Afghaanse bondgenoten in veiligheid brengen. Ze noemden zichzelf “Task Force Pineapple.” Ze werkten met kleine groepjes in het holst van de nacht.

Tijdens het Kamerdebat werd de ambitie uitgesproken om zo lang mogelijk te evacueren. Duitsland kon hun helikopters vanwege hun eigen online propaganda niet gebruiken. Nederland was te laat met ze te verschepen. De deadline van 31 augustus stond centraal, niemand realiseerde zich dat de laatste dagen waren gereserveerd om duizenden Amerikaanse militairen terug te trekken.

Er kwamen toen al waarschuwingen dat er aanslagen kwamen op de mensenmassa’s die stond te wachten bij het vliegveld. Er volgde donderdag een aanslag met 180 doden. Er ging direct een harde streep door alle politieke wensen. Het vliegveld ging op slot.

Trump waarschuwde in 2017 voor een te snelle terugtrekking uit Afghanistan. Drie jaar later is hij zijn eigen woorden vergeten, en tekent Trump de overgave van Afghanistan in onderhandelingen met de Taliban. Hij wil een deel van de soldaten voor de verkiezingen thuis hebben. Trump besluit 5000 Talibanstrijders vrij te laten, tot verrassing van de regering van Afghanistan.

De Taliban belooft tijdens de Amerikaanse terugtrekking geen Westerse militairen of grotere steden in Afghanistan aan te vallen. Afspraken die ze in de maanden erna al niet nakomen. De Taliban volgt een vecht & praat strategie voor maximale terreinwinst en uiterste druk op de Afghaanse autoriteiten. De Taliban kreeg anderhalf jaar geleden al volledig vrij spel.

Het gezichtsverlies voor president Ashraf Ghani is enorm. De democratisch gekozen Afghaanse regering was geen partij in de onderhandelingen met de Taliban, maar van diezelfde Afghaanse regering wordt wel verwacht dat ze zelfstandig oorlog kunnen voeren tegen de Taliban. Als een jaar later Biden president wordt, verandert er weinig.

De snelle val van het Afghaanse leger is mede te verklaren door spooksoldaten. Hoe meer soldaten op de loonlijst, hoe meer dollars werden verscheept richting het Afghaanse nationale leger. Die hoeven natuurlijk niet allemaal bij Jan Soldaat aan te komen, en een spooksoldaat klaagt niet over zijn of haar soldij. Ik vraag me gelijk af welke biometrische gegevens die spooksoldaten hadden.

De nieuwe Afghaanse Minister van Defensie heeft een tijdje in het Amerikaanse Guantánamo vastgezeten. Andere benoemingen zijn vergelijkbare gezellige personen. De vorige Afghaanse minister van informatie uit het democratische tijdperk werkt nu in Duitsland als maaltijdbezorger. Een baan binnen de ICT kreeg hij ondanks relevante diploma's niet voor elkaar.

De verschillen tussen deze twee heren had niet groter kunnen zijn. Ze staan samen symbool voor afstand tussen de Westerse droomwereld en de nachtmerrie binnen een straatarm, gewelddadig religieus land. Die breuk tussen wensdenken en praktijk zag je ook in ons parlement. Tunnelvisie op wie mee mocht, zonder een geitenpaadje naar vrijheid.

Je bereikt het meeste met twee voeten op de grond.