Het reces wordt nogmaals onderbroken voor het volgende: de Amerikanen vertrekken over een paar dagen uit Afghanistan, de Britten moeten daarom ook wel, de Taliban zagen demonstraties in Nederland uitbreken en hebben verkondigd dat het nu wel klaar is met het exporteren van hun landgenoten naar gebieden waar mensen óók niet op hen zitten te wachten, maar Nederland gaat desalniettemin als ook veel te laat dieper de stad in proberen te infiltreren met een passagierslijst vol Afghaanse eitjesbakkers op het dashboard geducttaped. HOOG TIJD voor een TECHNISCHE BRIEFING, gevolgd door een RONDETAFELGESPREK met boze dameskamerleden die een week nadat we al minstens een week te laat waren, nogmaals gaan vragen waarom we te laat zijn.

Eerst om 13u30 de techbriefing: Sigrid Kaag (wier hoogste prioriteiten elders liggen) stuurt een plaatsvervangend SG die nog geen maand op deze post zit. Bijleveld stuurt kolonel Tankink, de coördinator van de evacuaties uit Kabul als ook "de man die een Mig neerhaalde" in Kosovo (dixit Defensie), maar ook "de man die Rutte en Bijleveld uit de wind hield na het burgerdoden-debacle van Hawija" (dixit GeenStijl). Aan zijn zijde: kolonel Houwman, online lastig te vinden want die is van de speciale inzet dingessen. Ankie Broekpak-Bingozaal stuurt namens de IND een look-a-like van Leo Lucassen. (Update: laatste info Defensie: +129)

Daarna om 15u00 de rondetafel: Anne-Marie Snels van de Defensievakbond en uitstekende keus om noodkreten te duiden. Ze wordt daarin bijgestaan door postkolonialist (zucht) Sara de Jong, die alles vervolgens weer in een week-universitair hoekje mag trekken. Journaliste Bette Dam mag - net als in Op1 - uitleggen hoe we de Taliban bij een volgende rondetafel een koffiekoekje mee laten knabbelen. En tot slot is er nog een veteraan, Nikko Norte. Die ook stierenvechter zegt te zijn geweest. In een boek dat bij De Blauwe Tijger verscheen. Wij hebben twijfels, en deze draad leert ons waarom. Kortom, alle reden om te kijken, op de stream na de lees verder! Koekje d'r bij?

Update Rondetafel: Anne-Marie Snels is glashelder: 'De regering heeft enorm gefaald'. Ze wijst direct naar Bijleveld, Kaag en Broekers-Knol en hun beleid zonder regie, van ministeries die van elkaar niet weten wat ze doen.

Update Rondetafel: Journaliste Bette Dam toont zich iets te betoverd door de Taliban (waar volgens haar best mee te praten valt en waar 'wij' een verkeerd beeld van hebben, maar een vreemde veteraan steelt haar moment door de vergadering over Afghanistan te verstoren met hele vreemde uitspraken en bijdragen.

Update 16u35: Afgelopen. Dat was behoorlijk zinloos. Drie man Talibanknuffelen en 1 Snel die beter op een andere plek nuttig had kunnen zijn.

In Sara de Jong hadden we ons vergist. Wat een relaas: