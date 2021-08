Engelsen (18de eeuw), Russen (1970 tot 1989) en Amerikanen (1980-1989 en 2001-2021) hebben zich met Afghanistan bemoeit. De Russen begonnen met wat economische hulp en langzamerhand met meer invloed dat leidde tot een revolutie waar weinig mensen op zaten te wachten, die revolutie pakte verkeerd uit. De Russen hadden een universiteit neergezet in Kabul en dat bleek een broedplaats voor 2 groepen, communisten en moslim extremisten. De communisten grepen de macht middels een staatsgreep maar de moslim extremisten zagen dat niet zitten. Zie daar de Afghanistan oorlog met Rusland en de VS. De VS wilde Rusland een hak wegens hun Vietnam debacle en zie het resultaat. De VS steunde moslim extremisten omdat het hen zo uitkwam en in 2001 werden ze teruggepakt met 20 jaar bezetting tot gevolg. Wat is de les die je hier van kan leren. Afghanistan was voordat de Russen kwamen en arm land maar een gematigd moslim land waar iedereen welkom was. Veel Hippies gingen er naar toe. Ego´s van wereldmachten die denken de wereld naar hun hand te kunnen zetten dat kan wel eens verkeerd aflopen. Afghanen vinden het gezellig als je langskomt maar ga ze geen zaken opdringen. Het treurige is, de wereldmacht trekt zijn conclusies en vertrekt maar laat de Afghaan zitten met de gebakken peren.

De VS maar ook Rusland en in het verleden ook Engeland waren/zijn wereldmachten en op een bepaald moment worden ze paranoia en zien overal gevaar. De koude oorlog is niets anders dan paranoia van 2 wereldmachten.