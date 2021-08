Een onderneming is een ,….eh……onderneming waarbij personen bepaalde goederen of diensten verkopen aan klanten. De dienst of het product moeten ze aan de man zien te brengen of ze hebben onderzoek gedaan naar de vraag naar betreffend product; De afzetmarkt.

Kees echter heeft een bedrijf opgericht dat naadloos gaat aansluiten bij zijn aanzienlijke netwerk, opgebouwd in zijn politieke leven. Hij hoeft geen onderzoek te doen of voor zijn aanbod wel een vraag bestaat in de echte wereld, die van burgers en bedrijven. Neen; hij krijgt via het old boys and girls netwerk gewoon orders aangeleverd vanuit de overheid en dat wordt door die overheid dik betaald met belastinggeld.

Niks ondernemen, gewoon een uitwerkt veilige manier om belastinggeld binnen te harken.