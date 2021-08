Ho wacht ff. Ik heb een heel andere speech beluisterd van Ardern.

1. NZ focust zeer zwaar op vaccinatie. Speciaal van Maori's en andere groepen waar vaccinatie laag is. Maar verder streeft het naar een homogene verdeling van gevaccineerden en probeert iedereen over te halen die weigert.

2. Bij een lokaal geval, wordt direct de test and trace methode toegepast. De persoon plus omgeving gaat gecontroleerd in quarantaine. Alle contacten worden opgespoord, getest en mogelijk in quarantaine geplaatst.

3. De grens blijft dicht. Echter, in de nabije toekomst gaat een triage gelden: Landen met lage cijfers en hoge vaccinatiegraad worden ander behandeld. Krijgen eerder toegang.

Opmerkelijk dat de focus van GS ligt op "grenzen dicht". Dat is maar een klein deel van het succes namelijk. Het echte succes ligt in een radicale aanpak van gevallen, per individu. Vrijheden worden onmiddelijk opgeschort bij gebleken positieve test of ziekte. Kort en heftig is die aanpak en kennelijk niet zonder succes. Voor een dergelijke aanpak is totaal geen draagvlak in ons land, met al die wappies die klagen over hun "ingeperkte vrijheid". Dus lof voor NZ is leuk, maar hier onhaalbaar en zo te lezen aan de topics, ook totaal niet acceptabel.