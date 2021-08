AMSTERDAM - Germaine C., de vrouw die in maart werd veroordeeld omdat ze in 2005 een negentienjarige tasjesdief doodreed, ziet af van hoger beroep. Dat heeft haar advocaat, Cees Korvinus, bekendgemaakt.

C., nu 47, voelt zich niet in staat opnieuw de hele rechtsgang door te maken. Ze ging destijds in beroep omdat ze de zaak pas echt zou kunnen loslaten als ze zou worden vrijgesproken.

De rechtbank veroordeelde haar eerder tot een werkstraf van 180 uur. Ook kreeg ze een voorwaardelijke ontzegging van haar rijbewijs van zes maanden.

Volgens het OM had C. willens en wetens de kans aanvaard dat de tasjesdief door haar handelen zou komen te overlijden. Ze had, met andere woorden, kunnen weten dat hij dood zou kunnen gaan door haar gedrag.

C. had in haar eerste politieverhoor gezegd dat ze de brommer wilde 'aantikken', wat ze later ontkende. De rechtbank achtte het niet aannemelijk dat C. de brommer wilde aantikken en ging ervan uit dat C. dacht dat ze haar tas terug kon krijgen door de daders te achtervolgen.

C. was in 1995 al eens beroofd, en ook toen reed ze met haar auto achter de dief aan, waarop die haar spullen teruggooide.

Het OM was tevreden met de opgelegde straf.