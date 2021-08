Goud? Serieus?! Moeten ambtenaren van de burgelijke stand kinderen daar niet tegen beschremen? Want wat een kudtleven gaat dat kind tegemoed, zeg. En niet alleen vanweg zijn/haar naam.

Als je Sylvester Stalone heet, FU-rijk bent en dus nooit met andere mensen in aanraking hoeft te komen, kun je nog eens lekker artistiek zijn met de namen van je nageslacht. Maar als je een pauper-repper (=pleonamse) uit het C-segment bent, moet je toch echt eerst aan het belang van je kind denken.

On-topic, van een _echte_ woordkunstenaar:

YOUR NAME

You got it from your father. ‘Twas the best he had to give,

And right gladly he bestowed it–it is yours the while you live.

You may lose the watch he gave you and another you may claim.

But remember, when you’re tempted, to be careful of his name.

It was fair the day you got it and a worthy name to wear.

When he took it from his father, there was no dishonor there;

Through the years he proudly wore it, to his father he was true,

And that name was clean and spotless when he passed it on to you.

Oh, there’s much he has given that he values not at all.

He has watched you break your playthings in the days that you were small,

And you’ve lost the knife he gave you and you’ve scattered many a game

But you’ll never hurt your father if you’re careful of his name.

It is yours to wear forever, yours to wear the while you live,

Yours, perhaps, some distant morning to another boy to give,

And you’ll smile as did your father smile above that baby there,

If a clean name and a good name you are giving him to wear.

-Edgar A. Guest