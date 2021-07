Ik heb een broer die zwaar suicidaal depressief is. Bij de eerste opnames zat ik bij het ZorgAfstemmingsgesprek en er was ook een psychiater aanwezig. Mij werd meegedeeld dat 'men had besloten dat het om een psychose en depressie ging. Die psychiater zat in een hoekje en keek alleen even op om te noteren wat het verplegend personeel had besloten dat moest worden voorgeschreven om 'het hier eens mee te proberen'.

Bleek anderhalf jaar later dat mijn broer iets anders onder de leden had waardoor zoveel neurale schade was die zich nu uitte als psychose en depressie. Wat hij onder de leden had was iets dat ik ook al had gesuggereerd bij dat eerste gesprek omdat dat a) de symptomen verklaarde (hoewel je nooit op Google moet vertrouwen als het om medische kwesties aangaat weet ik wel een beetje iets van de basisbeginselen van Medicijnen) en b) paste bij de werkzaamheden én de hobbies van mijn broer.

Maar ja, je hebt er niet voor gestudeerd en zij wel. Denk je dan. Nu ben ik nog zekerder van mijn mening over de incompetentie van de geestelijke gezondheidszorg. Er is een schat aan degelijk wetenschappelijke kennis beschikbaar maar in veel instellingen wordt naar hartenlust geëxperimenteerd door mensen die hun eigen ideeën al hadden voor ze aan hun studie begonnen én met een messiascomplex. Dat is een toxische combinatie.

Het is heel goed mogelijk om een echte medische studie te volgen en na behalen van de papiertjes lekker homeopaat of chiropractor te worden. "Dan heb je dus niets geleerd tijdens je studie maar ze hebben je wel laten slagen", denk ik dan.