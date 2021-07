"Ans Boersma zal natuurlijk voor alle kosten opdraaien van deze terrorist?"

Hahaha! Natuurlijk niet. Als je het artikel over deze zaak in de Volkskrant van vandaag leest, valt je bek open van verbazing. Er staat ook kader bij met in het kort per jaartal de feiten in deze zaak. Deze is werkelijk de mooiste:

"2021

Maart

Begin inhoudelijke behandeling strafzaak. Aziz ontkent alles; stelt dat hij AIVD-informant is geweest.

Mei

Boersma krijgt schadevergoeding van OM vanwege uitzetting uit Turkije.

Juni

Boersma door rechtbank schuldig bevonden aan valsheid in geschrifte bij visumaanvraag Aziz, geen straf."

Ze heeft afgelopen mei dus een ''schadevergoeding'' van het OM (dus uiteindelijk van de Nederlandse belastingbetaler) gehad, omdat Turkije haar heeft uitgezet, de maand daarop wordt ze schuldig bevonden aan valsheid in geschrifte om die islamitische slager Nederland binnen te loodsen, maar krijgt geen straf.

Het staat er gewoon; je leest het, maar gelooft het gewoon niet. En toch is het zo. En ook natuurlijk: ''Aziz ontkent alles''. Al dat terroristische islamitische gespuis ontkent altijd alles. En mocht er toch 'bewijs' opduiken in de vorm van foto's, afgeluisterde gesprekken, dan gaan ze beweren dat ze alleen maar 'stoer' deden, of wel moesten omdat ze anders zelf gevaar liepen. Bij deze Aziz bv:

"In gesprekken die de politie heeft afgeluisterd in zijn huis en auto geeft Aziz hoog op over 'de organisatie', alias het Nusra Front, en zijn eigen rol daarin. 'Al Nusra ís Aziz.' Maar dat was slechts bluf, een geintje, verklaarde hij tegen de rechter."

Welnee joh, meende ik allemaal niks van, was maar een 'geintje'. Bij een andere rechtszaak tegen twee teruggekeerde ISers - ik meen vorig jaar, of misschien alweer twee jaar geleden - dook van één van de aangeklaagden (ik ben hun namen even kwijt) een foto op, waar hij lachend bij afgesneden hoofden staat. Als verdediging voert meneer aan dat hij niet staat te lachen, maar: ''het is een 'grimas', ik doe alsof ik lach; ik moest wel, anders was ikzelf het haasje''.

Vandaar dat ik pleit voor één generale, universele straf voor al deze ISers, Al Nusra figuren, en andere oorlogsmisdadigers uit die contreien: géén enkel recht op aanwezigheid in Nederland; eventueel Nederlanderschap wordt ingetrokken, eventuele verblijfsvergunning wordt ongeldig verklaard, en na eventuele straf, ongeacht de hoogte van de straf, volgt standaard uitzetting uit Nederland, of opsluiting in de gevangenis voor onbepaalde tijd totdat uitzetting mogelijk is.

Zó moet dat gespuis worden aangepakt, zo, en niet anders.